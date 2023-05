OM : Un défenseur renvoyé, les agents mis en alerte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La saison n'est pas encore totalement finie, mais Pablo Longoria s'est déjà mis en action pour préparer le prochain exercice de l'Olympique de Marseille. L'OM est déjà en quête d'un défenseur.

Avec la défaite de l’AS Monaco à Lyon, le club phocéen a désormais la certitude de jouer, au pire, les qualifications pour la Ligue des champions en espérant mieux. Pour permettre à Igor Tudor de réussir à faire mieux la saison prochaine sur le banc de l’OM, les dirigeants marseillais sont déjà en action. Et la première mission est de trouver un défenseur afin de remplacer Nuno Tavares, dont le retour à Arsenal a été décidé il y a plusieurs semaines. Si l’été dernier, le jeune défenseur portugais (23 ans) s’était mis le Vélodrome dans la poche, au point que les supporters marseillais réclamaient que Pablo Longoria négocie immédiatement avec les Gunners pour un transfert, la suite a été nettement moins emballante et a même tourné au petit fiasco. De quoi convaincre Igor Tudor et les dirigeants de l’OM que Tavares devait repartir à Londres. Son successeur fait l’objet d’un travail énorme.

L'OM cherche déjà un défenseur

À en croire Fabrice Lamperti, journaliste de La Provence, Pablo Longoria a déjà mis ses réseaux en action dans ce dossier afin de ne pas perdre du temps, le président de l'Olympique de Marseille ne se faisant plus aucune illusion. « Nuno Tavares a trois matchs pour essayer de laisser une meilleure image à Marseille avant de retourner à Arsenal où il lui reste deux ans de contrat. L’OM est en quête d’un nouveau latéral gauche et l’a fait savoir à quelques agents depuis quelques semaines déjà. Sans doute pas l’idéal pour relever la tête », explique le spécialiste de l’Olympique de Marseille, qui estime qu’effectivement, le fait de savoir que l’on pensait déjà à la suite sans lui n’a probablement pas remonté le moral du défenseur portugais, accusé de ne pas être régulier.