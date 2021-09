OM : Un défenseur monstrueux bientôt recruté à Diambars ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis samedi soir, le nom de Cheik Bamba Dieng est sur toutes les lèvres à Marseille après le doublé de l’attaquant sénégalais contre Monaco (0-2).

Titularisé sur le côté gauche de l’attaque marseillaise par Jorge Sampaoli, l’ancien buteur de Diambars a réalisé un match plein en Principauté. Au-delà de ses deux buts, il a touché le poteau à deux reprises et n’a cessé de multiplier les appels de balle. Pour rappel, c’est grâce à un partenariat entre l’OM et le club de Diambars au Sénégal que Bamba Dieng a rejoint Marseille pour moins d’un million d’euros il y a un an. Et selon Saer Seck, président du club sénégalais et qui s’est exprimé au micro de RFI, un nouveau joueur de Diambars a de grandes chances d’imiter Dieng en signant à Marseille dans les prochaines semaines.

Mikael Ngor Faye bientôt à l'OM ?

Cette fois, ce n’est pas un attaquant mais un défenseur qui pourrait poser ses valises à Marseille. Effectivement, le défenseur central Mikael Ngor Faye, 17 ans et déjà très prometteur, est fortement pressenti pour être le second joueur à quitter Diambars pour l’Olympique de Marseille, un an après Cheik Bamba Dieng. Gaucher et doté d’un énorme potentiel, il serait vu par la direction olympienne comme le futur remplaçant de Luan Peres. A l’instar de Bamba Dieng, il pourrait d’abord faire ses gammes avec la réserve de l’Olympique de Marseille. Mais il y a fort à parier que Mikael Ngor Faye sera rapidement appelé en professionnels. Preuve de son très gros potentiel, il a déjà été convoqué avec la sélection U20 des Lions de la Téranga à seulement 17 ans. Autant dire que grâce à ce partenariat avec Diambars, c’est un nouveau joueur au très fort potentiel que l’Olympique de Marseille pourrait recruter. Sans doute à moindre coût, comme ce fût le cas avec Cheik Bamba Dieng il y a un an.