OM : Bamba Dieng, un salaire doublé pour éviter le pire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Samedi soir, l’Olympique de Marseille a profité de la forme resplendissante de Bamba Dieng, auteur d’un doublé, pour l’emporter à Monaco (0-2).

Titulaire en raison des absences d’Arkadiusz Milik et de Dimitri Payet, l’attaquant sénégalais de 20 ans a livré une énorme prestation avec deux poteaux, deux buts et une énergie débordante sur le front de l’attaque de l’OM. Définitivement recruté cet été par Marseille après une saison en prêt, le Sénégalais jouit jusqu’à présent d’un salaire rikiki en Provence. Mais à en croire les informations obtenues par RMC, un rendez-vous est prévu en ce début de semaine entre Pablo Longoria et les représentants de Bamba Dieng pour discuter d’une revalorisation. Ce rendez-vous, qui était initialement prévu vendredi dernier, se déroulera finalement mardi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus selon L'Equipe.

Rendez-vous mardi entre l'OM et Bamba Dieng

Bien évidemment, le timing est absolument parfait pour Bamba Dieng après son retentissant doublé sur la pelouse de l’AS Monaco. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, Bamba Dieng aspire à voir son salaire nettement augmenté. « Les dirigeants marseillais savent que le faible niveau de revenus du joueur a été source de tensions cet été, alors que Dieng se demandait s’il devait ou non quitter l’OM. Au moment de renégocier son contrat, le doublé marqué à Monaco est un argument de poids pour l’attaquant » détaille Florent Germain, le correspondant permanent de RMC à Marseille, qui dévoile par ailleurs qu’en attendant d’être revalorisé, Bamba Dieng est déjà le chouchou du vestiaire de l’OM. Ses coéquipiers l’appellent « Bambinha », alors que c’est plutôt le surnom de « Bambagoal » qui lui était donné en Afrique en raison de son incroyable efficacité. Peu importe son surnom, Dieng attend maintenant de grappiller du temps de jeu et d’enquiller les buts. Ce qui contribuera automatiquement à augmenter son salaire à l’OM.