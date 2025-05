OM ‍: Un défenseur à 4ME a pris sa revanche

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore deux rencontres à disputer en Ligue 1 avant la fin de la saison. L'objectif est clair : terminer en Ligue des champions.

Roberto De Zerbi et ses hommes sont plus concentrés que jamais en cette fin de saison. L'OM est deuxième de Ligue 1 et bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Pour cela, il faudra deux résultats positifs face au Havre puis au Stade Rennais. Les Phocéens devront compter sur leur force collective mais également certaines individualités retrouvées. C'est le cas d'Ulisses Garcia. Le défenseur suisse a récemment gagné du temps de jeu et affiche surtout un niveau plus que satisfaisant. De quoi impressionner Gaël Clichy.

Ulisses Garcia impressionne Clichy

Lors de quelques mots échangés avec La Provence, l'ancien latéral gauche de Manchester City a en effet indiqué concernant Garcia : « Réussir à retourner la situation de la sorte, qui plus est à Marseille où le contexte est particulier, c’est tout à son honneur. Il faut lui dire bravo. Je pense qu’il lui a fallu apprivoiser son nouvel environnement. Il a un profil différent de celui de Quentin Merlin : c’est un sprinteur qui colle la ligne de touche. (...) Sa progression est intéressante et je ne suis pas surpris, parce que quand Marseille mise sur vous, c’est que vous avez des qualités, quelque chose à offrir à une équipe de ce niveau ». Cette saison avec l'OM, Ulisses Garcia compte 35 apparitions. S'il était clairement indésirable il y a quelques semaines, beaucoup de choses ont changé pour lui. De quoi lui promettre un avenir à Marseille ? Rien n'est sûr mais il aura au moins le mérite de prouver sa valeur aux yeux de la France et de certaines écuries européennes. Contre Le Havre ce samedi soir en Ligue 1, le Suisse devrait encore une fois démarrer la rencontre.