OM ‍: Un crack italien attendu à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En grande difficulté sur le plan défensif cette saison, l'Olympique de Marseille doit se concentrer sur ce secteur spécifique au mercato. Après avoir étudié des profils connus, les recruteurs phocéens s'intéressent désormais à une jeune pépite de 18 ans.

Impossible de gagner un titre sans une bonne défense. L'Olympique de Marseille en est conscient après une saison difficile dans ce secteur. Avec 47 buts encaissés, les Phocéens ne possédaient que la 9e défense de Ligue 1. Un point faible qui explique sans doute l'écart de points très important qui séparait l'OM du PSG en tête du championnat (19 points). Pablo Longoria et Medhi Benatia ont pris le problème au sérieux au mercato d'autant que leur club jouera la Ligue des champions dès le mois de septembre.

Giovanni Leoni, le joyau italien est visé par l'OM

L'OM s'est vite positionné sur le Lensois Facundo Medina et sur l'international espagnol Aymeric Laporte (Al-Nassr). Les deux dossiers sont compliqués pour cause d'indemnités de transfert réclamées exorbitantes. Marseille étudie d'autres pistes et regarde notamment en Italie selon le journaliste local Nicolo Schira. Ce dernier affirme que les Olympiens se sont renseignés sur le défenseur central de Parme Giovanni Leoni.

Agé de 18 ans, ce joueur est la nouvelle sensation du football italien. S'il n'a débuté en Serie A que cette saison, ses qualités ont impressionné les observateurs et de nombreux grands clubs. Ainsi, l'Inter Milan et le Milan AC le courtisent dans la Botte. Bournemouth et Tottenham sont aussi sur les rangs. Roberto de Zerbi ne sera pas de trop pour aider l'OM à enrôler Giovanni Leoni. C'est le moment ou jamais tant la cote du jeune italien grimpe semaine après semaine.