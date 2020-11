OM : Un come-back de Bouna Sarr, ça va faire parler

Dans : OM.

Critiqué, raillé et même victime d’une campagne à son encontre en raison de sa naissance à Lyon lors de son arrivée à l'OM, Bouna Sarr a réussi à inverser la tendance.

Après une reconversion réussie au poste d’arrière droit, le Franco-Guinéen est parvenu à s’imposer comme l’un des meilleurs spécialistes en Ligue 1. De quoi le mener vers un club d’un encore plus grand gabarit que l’OM, puisqu’il a atterri au Bayern Munich cet été. Le voir débarquer chez le champion d’Europe a créé la sensation, et même les moqueries de certains qui ne le voient pas lutter pour du temps de jeu chez le ténor allemand. Pour le moment, Bouna Sarr parvient à le faire, et cela lui aussi presque valu une première apparition chez les Bleus, qu’il n’a pas pu honorer en raison d’un petit pépin physique. Une carrière qui prend donc un bel envol à 28 ans, même si ce contrat de quatre ans avec le Bayern peut aussi se transformer en prison si jamais il devait cirer le banc pendant de longs mois.

Interrogé par Téléfoot sur son avenir, Bouna Sarr a été franc, et n’a pas écarté la possibilité de revenir à l’OM si l’occasion se présentait. « Bien sûr ! Pourquoi pas ? C'est un club dans lequel je me sentais bien. J'ai réussi à franchir les paliers. Même avec les supporters, qui ne sont pas toujours indulgents mais aiment ce club. D'ailleurs, ils me manquent... Tout peut se passer. J'ai 28 ans et encore beaucoup d'années devant moi. On verra », a prévenu l’ancien joueur du FC Metz, qui sait que cette rumeur d’un retour pourrait vite bruiter dans les couloirs du Vélodrome s’il devait se casser les dents au Bayern Munich.