EdF : Le Bayern Munich n'a pas privé Bouna Sarr d'équipe de France

Bouna Sarr pouvait connaître sa première sélection avec l'équipe de France lors de ces trois matchs internationaux, mais le joueur du Bayern Munich n'a pas rejoint Clairefontaine. Son club est hors de cause.

Le 9 novembre dernier, la Fédération Française de Football convoquait dans la soirée Ruben Aguilar chez les Bleus à la demande de Didier Deschamps. Le sélectionneur national avait d’abord choisi Bouna Sarr, mais le joueur du Bayern Munich, touché à une cuisse, avait décliné cette convocation et c'est donc le joueur monégasque qui est venu rejoindre l'équipe de France. Cela avait provoqué une énorme polémique, puisque tout le monde a dit que c’est l’ogre bavarois qui avait refusé de laisser partir l’ancien marseillais, alors que dans le même temps le PSG n’avait rien dit concernant Kylian Mbappé, lui aussi touché. Ce mercredi soir, invité de la chaîne Téléfoot, Bouna Sarr a démenti une quelconque pression mise par le Bayern Munich pour qu’il soit dispensé d’équipe de France.

Pour le latéral du Bayern Munich, il n’y a pas à polémique, puisque le club ne s’est pas opposé à sa convocation en équipe de France. « J'ai été contacté le lundi pour rejoindre le rassemblement. Ils sont entrés en contact avec moi dans un premier temps, puis avec le club. Il s'avère qu'après le dernier match de Championnat avant la trêve contre Dortmund, je me suis blessé à une cuisse. Donc je faisais des soins. C'était un peu juste pour moi. A aucun moment, ce n'est le Bayern Munich qui m'a empêché d'aller en sélection, bien au contraire. Ils étaient très heureux pour moi. Après que les médecins du Bayern et de l'équipe de France se sont concertés, ils ont estimé que la meilleure des décisions pour moi, c'était de me soigner, de prendre mon temps », a expliqué Bouna Sarr.