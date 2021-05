OM : Un coach français pose sa candidature pour ridiculiser Longoria

Dans : OM.

En critiquant l’absence d’identité de jeu des entraîneurs français, Pablo Longoria ne s’est pas fait que des amis en Ligue 1. Et notamment du côté de Strasbourg où Thierry Laurey s’est moqué du président de l’Olympique de Marseille.

A la lutte pour son maintien en Ligue 1, Strasbourg a fait un pas supplémentaire vers son objectif. Le club alsacien a obtenu le point du match nul sur le terrain de l’Olympique de Marseille (1-1) vendredi. Un résultat décroché grâce à une stratégie très défensive au Vélodrome. Après ça, Thierry Laurey s’expose à de nouvelles critiques sur ses ambitions. Mais l’entraîneur du Racing s’en fiche royalement.

Laurey assume

« Ce n’est pas toujours ultra sexy mais c’est efficace et c’est ce qu’on nous demande pour se maintenir, a réagi le technicien en conférence de presse. On n'est pas là pour faire les beaux, on n'est pas là pour plaire au public ou aux téléspectateurs. On est là pour être efficace. Ce que je veux c'est onze mecs sur le terrain qui se dépensent les uns pour les autres et qui arrivent à se faire trois passes et ne perdent pas de ballons inutilement ou ont plaisir à jouer ensemble. » Le genre de philosophie qui ne plairait pas à Pablo Longoria, le président de l’OM qui avait critiqué l’absence d’identité de jeu chez les entraîneurs français.

Libre en juin prochain, Thierry Laurey s’est donc moqué de l’Espagnol en lui proposant sa candidature. « On est content d'avoir pris un point. Pour un entraîneur français, c'est pas trop mal, a glissé le Strasbourgeois au micro de Laurent Paganelli sur Canal+. Je vais aller le voir, si j'ai cinq minutes, je vais aller lui proposer mon projet et on va voir. Je vous laisse parce que je vais finir par dire des conneries. » Rappelons que Raymond Domenech s’est également attaqué à Pablo Longoria après la rencontre.