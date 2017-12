OM : Un choix low cost pour renforcer la défense de l'OM ?

Dans : OM, Ligue 2, Mercato.

En quête d'un nouveau latéral gauche lors du prochain mercato hivernal, l'Olympique de Marseille creuse une étonnante piste en Ligue 2.

La direction phocéenne, menée par Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, ne se cache pas. Elle veut recruter un latéral gauche de complément en janvier pour remplacer Patrice Evra, mais surtout pour épauler Jordan Amavi. Si de nombreux cas sont déjà à l'étude, comme ceux de Jérôme Roussillon (MHSC), Almamy Touré (Monaco) ou Pape Souaré (Crystal Palace), l'OM multiple les pistes. Selon La Provence, Marseille cible aussi Nicolas Gavory.

Auteur d'une bonne première partie de saison au Clermont Foot, avec qui il a délivré cinq passes décisives en 18 matchs de Ligue 2, le défenseur de 22 ans aurait été proposé à Zubizarreta. Pour renforcer un secteur de jeu dans le besoin, sachant que Bedimo ne fait plus partie des plans de Garcia, le club phocéen pourrait donc tout miser sur un joueur pas cher et disposé à jouer le rôle de doublure. Sauf que Marseille n'est pas seul dans ce dossier, puisque l'ancien joueur de Béziers et d'Auxerre est suivi en France, où Angers, Dijon et l’ASSE lui font les yeux doux, mais aussi à l'étranger du côté de l'Espagne et de l'Italie. C'est donc Clermont qui s'en frotte les mains.