OM : Jackpot au mercato, Caleta-Car vendu 40 ME cash ?

En juillet 2018, l’OM prenait un très gros risque sur le marché des transferts en investissant près de 20 ME pour s’octroyer les services de Duje Caleta-Car en provenance de Salzbourg.

Après une saison décevante sous la houlette de Rudi Garcia, le Croate s’est enfin imposé comme un titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille. Vice-champion du monde en 2018, Duje Caleta-Car est désormais un solide joueur de Ligue 1 à son poste, et c’est précisément pour cela que Marseille peut espérer une très grosse plus-value à la revente au mercato. Pour l'agent croate Miladin Cipin, interrogé par Le Phocéen, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta peuvent largement revendre Duje Caleta-Car le double de son prix d’achat, soit environ 40 ME. Une bonne nouvelle pour un OM épinglé par le fair-play financier et dont les comptes sont dans le rouge comme jamais…

« Ici, c'est d'abord la technique et le reste après. Il est ensuite parti très jeune au RB Salzbourg où il a travaillé le volet tactique. On sentait bien ses qualités là-bas, et il est en train de confirmer avec Marseille. Honnêtement, il m'a déçu lors de sa première saison avec Garcia, mais le changement d'entraîneur lui a été très bénéfique. Il est désormais bien acclimaté et je pense qu'il va encore continuer de progresser au point de passer devant Lovren en sélection, qui est une référence à ce poste. On a tous noté ses progrès avec l'OM où Villas-Boas a su totalement le remettre en confiance. On sent que c'est un joueur transformé et il a vraiment une place de titulaire à prendre avec la sélection. Je me souviens qu'on avait beaucoup parlé du prix excessif de son transfert. Mais aujourd'hui, vu son âge et les tarifs des bons défenseurs centraux, je pense que l'OM pourra facilement doubler la mise avec lui. Surtout s'il est titulaire à l'Euro » a expliqué ce spécialiste du football croate. Assurément, une vente de Duje Caleta-Car pour 40 ME serait une excellente nouvelle pour l’OM d’un point de vue financier…