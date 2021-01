OM : Un ancien du Barça, le transfert miracle de Marseille ?

Dans : OM.

Maintenant que l’Olympique de Marseille a sécurisé l’arrivée de son nouveau latéral droit, Pablo Longoria va pleinement s’attaquer au dossier de l’avant-centre.

Le club phocéen tient sa première recrue de l’année 2021. En effet, ce lundi, Pol Lirola doit passer sa visite médicale à Marseille avant de signer son contrat. À 23 ans, le défenseur espagnol viendra concurrencer Hiroki Sakai. Après avoir réglé ce prêt avec une option d'achat de 11,5 millions d’euros, l’OM va passer la deuxième concernant l’attaquant. En quête d’un nouvel avant-centre, sachant que Luis Henrique ne fait pas l’affaire, André Villas-Boas veut un buteur de référence cet hiver. Ces derniers jours, les noms d’Arkadiusz Milik (Naples) ou de Gaëtan Laborde (MHSC) ont notamment circulé, mais ces deux pistes sont trop coûteuses pour l’OM.

Par conséquent, Pablo Longoria va devoir se tourner vers un dossier plus abordable. Et selon AS, le Head of Football de Marseille s’intéresse à Abel Ruiz. Considéré comme une pépite de La Masia lors de son passage au Barça (2015-2020), le joueur de 20 ans est aujourd’hui à Braga. Acheté contre un chèque de huit millions d’euros en juillet dernier, le buteur espagnol ne joue presque pas cette saison au Portugal, avec 221 minutes de temps de jeu entre le championnat et l’Europe League. Autant dire que Braga ne serait pas contre l’idée de se débarrasser du champion d’Europe U19. Et alors qu’il dispose d’une clause libératoire de 45 millions d'euros, dans son contrat courant jusqu’en 2025, Abel Ruiz coûtera forcément moins. De quoi convaincre Longoria ? Réponse dans les prochains jours...