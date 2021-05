OM : Un Algérien à prix discount à Marseille ?

Dans : OM.

Buteur contre Metz dimanche après-midi (0-3), Zinedine Ferhat est l’un des hommes forts de Nîmes cette saison.

Auteur de 6 buts et 10 passes décisives depuis le début du championnat, l’Algérien de 28 ans est d’une régularité hors pair malgré les difficultés de Nîmes, actuel 19e de Ligue 1. En fin de contrat en juin 2022, Zinedine Ferhat sera relativement accessible financièrement lors du prochain mercato. Au vu de son efficacité, de sa qualité de frappe et de sa précision dans les passes, il a tout du bon plan pour les clubs les plus huppés de Ligue 1. Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit n’a d’ailleurs pas manqué de faire la promotion du maestro de Nîmes. A en croire le consultant de La Chaîne L’Equipe, un club comme l’Olympique de Marseille pourrait notamment se pencher sur le cas de Zinedine Ferhat à l’heure où la question de la succession de Florian Thauvin se pose.

« Superbe but Ferhat (contre Metz). Y a un paquet de bonnes équipes de L1 qui doivent foncer sur lui dont l'OM. Pas besoin d'aller dans la Pampa alors que le remplaçant naturel de Thauvin est sous le nez, à quelques kilomètres » a publié l’insider mercato, convaincu que l’attaquant de Nîmes ne ferait pas tâche dans l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, qui regarde beaucoup à l’étranger et en Ligue 2 dans l’optique du prochain mercato, sera également attentif aux éventuels bons coups à réaliser dans le championnat de France de Ligue 1. Financièrement, le transfert de Zinedine Ferhat pourrait être d’autant plus un bon coup qu’en cas de descente en Ligue 2 de Nîmes, la valeur marchande de l’Algérien chuterait automatiquement. Et il est certain que les clubs intéressés seraient alors nombreux, d’où la nécessité de vite agir pour recruter Ferhat.