OM : Un agent voit une terrible erreur dans le contrat de Balotelli

Dans : OM, Ligue 1.

Après de longues semaines de discussion, Mario Balotelli a fini par signer un contrat juteux à l’Olympique de Marseille.

L’attaquant italien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, avec un salaire estimé à 4 millions d’euros hors prime pour cinq mois. De quoi choquer certains observateurs. Mais ce n’est pas le détail qui inquiète Christophe Hutteau. De son côté, l’agent français ne comprend pas la durée du bail qu’il juge insuffisante pour permettre à Balotelli de revenir à son meilleur niveau.

« Faire signer Balotelli pour les quatre derniers mois, franchement, je ne vois pas la pertinence ni la cohérence, a critiqué le consultant d’Europsport. On le sait, il n'a pas joué un match depuis de longues semaines. Il va lui falloir du temps pour retrouver le rythme, pour apprendre à connaître ses coéquipiers, pour apprivoiser l'environnement marseillais et son public. »

« Super Mario » n’est pas Superman

« Il a tout pour réussir à l'OM mais il va falloir lui laisser du temps. Il ne faut surtout pas croire qu'il va devenir celui qui va permettre à l'OM de l'emporter chaque week-end, a-t-il prévenu. C'est un excellent joueur que j'adore, il a quelque chose, mais ce n'est pas Superman. Cela me semble peu pour qu'il s'acclimate et pour qu'il apporte tout ce qu'il peut apporter à l'équipe. » Rappelons que l’ancien Niçois n’a plus joué depuis le 4 décembre face à Angers (0-0, 16e journée de L1).