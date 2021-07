OM : Un agent s’affiche à Marseille, un transfert de plus ?

Dans : OM.

Avec les départs de Yuto Nagatomo et d’Hiroki Sakaï, l’OM est dans l’obligation de recruter un latéral gauche pour doubler le poste de Jordan Amavi.

Selon les informations de L’Equipe, Marseille s’est renseigné sur Jaouen Hadjam (18 ans), qui évolue au Paris FC et qui suscite également l’intérêt de Monaco et du Bayer Leverkusen. Mais le président marseillais Pablo Longoria a pris l’habitude d’explorer plusieurs pistes à la fois et la plus chaude pourrait mener à Anthony Caci, le polyvalent latéral du RC Strasbourg, actuellement en pleine préparation des Jeux Olympiques avec l’Equipe de France de Sylvain Ripoll. Ce mardi, les indices pleuvent sur les réseaux sociaux concernant un potentiel transfert du défenseur du Racing à Marseille. Via son compte Instagram, son agent Ahmed Egal a notamment posté une photo sur laquelle on peut le voir dans le bureau de Pablo Longoria au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

L’indice est énorme, bien qu’Ahmed Egal ne représente pas seulement Anthony Caci. L’agent défend également les intérêts de Seko Fofana, milieu de terrain du RC Lens, associé à Marseille il y a quelques semaines. Mais dans ce secteur de jeu, l’OM a recruté Gerson et Mattéo Guendouzi, il y a donc peu de chances que les négociations aient avancées en ce qui concerne Fofana. Par ailleurs, Alexandre Djiku a posté un commentaire mystérieux sur Instagram en dessous d’une photo d’Anthony Caci. « Je reviens (ndlr : de blessure), tu pars » a posté l’ex-défenseur du SM Caen, sans que l’on sache si Djiku fait référence au départ de Caci aux Jeux Olympiques ou vers un nouveau club. Quoi qu’il en soit, cette piste est intéressante pour Marseille dans la mesure où Caci (24 ans) est aussi bien capable de jouer sur le côté droit que sur le côté gauche de la défense. Un atout pour Jorge Sampaoli, alors que le come-back de Pol Lirola n’est toujours pas bouclé.