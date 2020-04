OM : Un agent dévoile le prix de Thauvin, ça fait mal

Dans : OM.

Malgré son envie de rester à l’OM lors du prochain mercato, Florian Thauvin pourrait recevoir des offres intéressantes cet été.

Et pour cause, de nombreux clubs européens tels que l’AC Milan, Rome ou encore le FC Séville souhaitent profiter de la blessure de Florian Thauvin et de sa situation contractuelle afin de le recruter à faible coût. « Je te le dis, je reste » a assuré le meilleur buteur marseillais des deux dernières saisons sur Instagram ce week-end. Toutefois, le champion du monde pourrait revoir sa position si une offre concrète arrivait sur la table. D’un point de vue financier, l’OM ne tirera en revanche pas grand-chose d’une potentielle vente de Florian Thauvin cet été. Sur l’antenne de RMC, le consultant et agent de joueurs Pierre Ducrocq a estimé à environ 20 ME la valeur marchande de Thauvin.

Une bouchée de pain, comparé à la valeur de l’attaquant marseillais il y a un an de cela. Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud confiait qu’il espérait une vente avoisinant les 80 ME pour son attaquant star. « Je pense qu’à ce jour, la valeur de Florian Thauvin sur le marché des transferts est bien inférieure à 40 ME. Selon moi, après son année blanche, je ne suis pas certain que Marseille puisse en obtenir plus que 20 à 25 ME cet été. Je ne pense pas que cela partira beaucoup plus au-dessus à moins qu’il flambe à nouveau en fin de championnat. Après 25 ME, c’est déjà ça pour l’OM. Mais l’air de rien, cette grande coupure liée au coronavirus va niveler son retour. Car tout le monde va devoir faire une préparation. Finalement pour lui, c’est quelque chose qui va lui permettre de revenir de façon plus indolore que s’il était revenu en plein championnat » a lâché Pierre Ducrocq. Des prédictions bien tristes pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait finalement se résoudre à prolonger Florian Thauvin dans l’espoir de le revendre au prix fort en 2021.