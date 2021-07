OM : Umtiti à Marseille, libre ou pas c'est non

Dans : OM.

En manque de temps de jeu, Samuel Umtiti et Miralem Pjanic pourraient être libérés de leur contrat par le FC Barcelone.

A en croire les informations obtenues par le Mundo Deportivo, le président catalan Joan Laporta envisage sérieusement de libérer l’international français et l’ancien milieu de la Juventus Turin afin d'alléger sa masse salariale. Pour le moment, Samuel Umtiti et Miralem Pjanic n’ont pas accepté cette proposition, conscients qu’ils auront du mal à retrouver un tel niveau de salaire ailleurs en Europe. Sur un plan purement sportif, ils ne manqueront cependant pas de proposition. Pjanic a une belle cote en Premier League ainsi qu’en Italie tandis qu’Umtiti est associé avec insistance à certains clubs français. Ces derniers jours, son nom est évoqué à Marseille. Mais l’intérêt de l’OM n’est pas réel selon Julien Maynard, journaliste pour TF1.

« Le nom de Samuel Umtiti ressort depuis plusieurs jours en Espagne, mais il n’existe aucun contact entre l’OM et le défenseur du Barça. Cette piste n’est pas du tout d’actualité » a publié le journaliste sur son compte Twitter. Visiblement bien informé, Julien Maynard a également fait un point sur le dossier William Saliba. « William Saliba va également rejoindre l’OM en prêt. Arsenal a donné son accord. Le défenseur était déjà OK. Prêté à Nice l’hiver dernier, Saliba s’imaginait dans un premier temps poursuivre avec les aiglons mais la non-qualification en coupe d’Europe a changé la donne. Le prêt de William Saliba à Marseille ne devrait être assorti d’aucune option d’achat. Jusqu’à présent, Arsenal s’oppose à inclure une OA ». Saliba après Balerdi et en attendant peut-être Luan Pares, voici le plan du mercato défensif de Pablo Longoria, qui ne comporte donc pas le recrutement de Samuel Umtiti. Rien d’étonnant finalement au vu du salaire XXL du champion du monde ainsi que ses problèmes physiques récurrents…