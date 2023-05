OM : Tudor va être viré, la sanction tombe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille s'est incliné samedi soir à Lille et a probablement dit adieu à la place de dauphin du PSG et au ticket automatique pour la Ligue des champions. Igor Tudor devrait le payer cher.

L'absence de Dimitri Payet pour le déplacement de l'OM à Lille pour un motif disciplinaire a été perçue comme un signe de rigueur de la part d'Igor Tudor, mais l'entraîneur croate de Marseille va sûrement payer au prix fort le fait que son équipe, sans Payet, se fasse battre dans le Nord (2-1). Car cette défaite de l'OM face au LOSC plombe le club phocéen dans la quête de la deuxième place au classement de Ligue 1, qui qualifie directement pour le C1. En cas de victoire ce dimanche à Lorient, Lens fera un break quasiment définitif et Pablo Longoria, apparu très chafouin dans les tribunes lilloises, sait que cela peut coûter une fortune à l'OM. A priori, le président espagnol de l'Olympique de Marseille va en tirer les conclusions qui s'imposent et devrait limoger Igor Tudor à en croire France Bleu Provence. Le média régional affirme en effet que ce dernier ne sera plus sur le banc de Marseille à la reprise de la saison 2023-2024.

🚨 Sur son antenne ce soir juste après #LOSCOM, France Bleu Provence 📻 annonce que Igor Tudor 🇭🇷 ne devrait plus être entraîneur de l’#OM pour la saison prochaine. #TeamOM 🔵⚪️ — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) May 20, 2023

Pablo Longoria a toujours soutenu son entraîneur, notamment lorsque durant l'été dernier quelques joueurs, dont Dimitri Payet, ont mené une fronde contre Igor Tudor, accusé de confondre rigueur et abus de pouvoir. Sans hésiter, le patron de l'OM avait choisi le camp du technicien croate qu'il venait de recruter pour remplacer Jorge Sampaoli. Mais en cette fin de saison, Tudor est resté ferme dans ses choix, et peut-être trop. Outre le cas Payet, on peut également évoquer Mattéo Guendouzi, impeccable jusqu'au Mondial 2022 et qui a ensuite été poussé sur la touche. Face à Lille, l'international tricolore s'est échauffé pendant presque toute la seconde période, mais n'est jamais entré, Tudor n'ayant procédé à aucun changement, à l'exception de celui engendré par la blessure de Gigot en début de match. La question est désormais de savoir qui pourra remplacer Igor Tudor.

Longoria doit trouver un entraîneur pour l'OM

A l'OM, la rotation à haute vitesse des entraîneurs semble être repartie, ce qui fera un point commun avec le PSG puisqu'en l'espace de trois ans, Marseille a compté sur André Villas Boas, Nasser Larguet, Jorge Sampaoli et Igor Tudor. Désormais, il faut envisager un successeur à celui qui était arrivé l'été dernier du Hellas Vérone et plusieurs pistes sont déjà évoquées, notamment celle qui mène à Marcelino, l'ancien joueur espagnol, devenu entraîneur et qui est libre depuis son départ de Bilbao il y a un an. Marcelino connaît bien Pablo Longoria, et les deux sont considérés comme proche.