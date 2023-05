A Lille, l'OM perd le Nord et peut-être la 2e place

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 36e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-OM 2-1

Buts : David (50e), Bamba (72e) pour le LOSC ; Clauss (29e) pour l’OM

L'OM a été renversé par le LOSC 2-1 ce samedi soir. Les Marseillais ont peut-être définitivement lâché la deuxième place à Lens. Solidaire de son voisin, Lille revient surtout fort sur Monaco pour la 4e place.

Deux semaines après sa défaite à Lens et sa perte de la deuxième place, l'OM revenait dans le Nord pour garder ses chances et mettre la pression sur Lens. Face au candidat à l'Europe lillois, l'OM entamait bien le match même si le rythme n'était pas intense entre les deux équipes. L'entrejeu marseillais récupérait beaucoup de ballon, notamment face à un Jonas Martin dépassé. Sur une nouvelle perte de balle lilloise, Malinovskyi lançait Clauss qui devançait in extremis Chevalier pour ouvrir le score d'un piqué.

BUUUUUUUT POUR LE LOSC !! 🤩🤩



Jonathan Bamba, de la tête sur un centre de Rémy Cabella 💥#LOSCOM 2-1 | 72' — LOSC (@losclive) May 20, 2023

Après le repos, le LOSC réveillait enfin ce match. La défense marseillaise l'aidait à revenir au score. Sur une incompréhension entre Mbemba et Lopez, le portier espagnol venait faucher Baleba. David transformait le penalty pour remettre le LOSC à hauteur de l'OM. Les occasions étaient plus nombreuses et le rythme plus enlevé. L'OM croyait reprendre l'avantage sur un but de Sanchez. Mais, le Chilien était sanctionné d'un léger hors-jeu par le VAR (61e). Un but qui aurait fait du bien à l'OM et pour cause. Dix minutes plus tard, les Lillois prenaient les devants. Cabella déposait un caviar sur le crâne de Bamba. Le LOSC était même proche du 3-1 en fin de match mais David ne cadrait pas sa tentative (78e). Bamba aussi était imprécis devant la cage de Lopez. Après une superbe deuxième période, le LOSC l'emportait 2-1. L'OM fait une très mauvaise opération, restant 3e à deux points de Lens mais avec un match en plus. Lille consolide sa 5e place et revient même à deux points de Monaco pour la 4e.