OM : Trois ventes en trois jours, le sprint fou de Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est parti pour vivre une dernière ligne droite mouvementée sur le marché des transferts.

La fin du marché des transferts promet d’être chaude en France. L’OL et le PSG rêvent de faire encore des opérations, et plusieurs clubs comme Bordeaux, l’ASSE ou Lille peuvent bouger. Mais à l'OM, ce pourrait être la folie dans la dernière ligne droite. Pablo Longoria rêve de faire partir trois joueurs d’ici dimanche, afin de profiter du lundi 31 janvier pour renforcer son équipe à la hauteur des attentes de Jorge Sampaoli. Il n’y a pas beaucoup de suspense concernant les joueurs visés par un transfert. Boubacar Kamara sera impossible à faire partir, le milieu de terrain ayant l’intention d’aller au bout de son contrat et de choisir tranquillement son futur club cet été.

En revanche, les trois dossiers qui s’animent peuvent rapporter gros. Bamba Dieng a des touches concrètes en Premier League, pour un départ définitif, et ainsi une rentabilisation maximale de l’attaquant sénégalais. Le président de l’OM rêve de dépasser la marque des 10 millions d’euros pour un joueur au profil de puissance qui plait en Angleterre. C’est toujours de l’autre côté de la Manche que Marseille prospecte pour céder Duje Caleta-Car. Redevenu titulaire, le Croate possède une belle valeur marchande, et West Ham le suit toujours de près. Pablo Longoria aimerait en récupérer 20 millions d’euros, soit quasiment le montant mis par l’OM pour le faire venir de Salzbourg en 2018.

Alvaro et Milik poussés vers la sortie

Enfin, les deux derniers dossiers s’annoncent compliqués. Ni Alvaro Gonzalez, ni Arkadiusz Milik ne veulent quitter le club provençal dans les prochains jours. Pourtant, l’OM rêve de voir au moins le défenseur central espagnol libérer un peu de place. Ce dernier s’accroche à Marseille, mais il semble enfin avoir compris que la saison serait longue sur le banc de touche, et envisage un retour en Liga en cas de proposition intéressante. Pour le Polonais, il n’y a absolument aucune offre sur la table, et Milik redouble d’efforts pour essayer de regagner sa place, ce qui va lui permettre de terminer très probablement la saison à l’OM.

Ensuite, en fonction des départs, il sera l’heure d’activer des pistes en suspens. Notamment celle concernant un défenseur central, même si le risque, comme avec Samuel Gigot (Spartak Moscou) est de s’y prendre trop tard et de voir les cibles s’évaporer dans la dernière ligne droite.