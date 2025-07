OM ‍: Trois transferts pour mettre le feu au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas encore réaliser son mercato niveau Ligue des Champions, mais travaille sur une première étape décisive pour cela.

Parmi les grands du championnat de France, l’AS Monaco s’est montrée très active en ce début d’été, et l’OM a réalisé quelques opérations en faisant notamment signer des joueurs libres et Facundo Medina. Pas suffisant pour renforcer l’équipe en vue de la Ligue des Champions à l’heure actuelle. Mais il n’y a aucune panique à Marseille, pour la simple et bonne raison que les dirigeants espèrent faire les choses dans l’ordre. En effet, Pablo Longoria s’est positionné sur plusieurs dossiers mais faire signer Pierre-Emerick Aubameyang ou Igor Paixao n’est pas évident, entre la concurrence et la gourmandise financière de chacun. Pour totalement libérer les cordons de la bourse, Frank McCourt demande toutefois des preuves de bonne volonté de la part de ses dirigeants, et notamment la vente de trois joueurs qui doivent faire entrer de l’argent dans les caisses.

Rongier, le dossier décisif de l'été

Selon FC Marseille, il s’agit dans un premier temps de deux joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas : Amine Harit et Azzedine Ounahi. Aux yeux de la direction, les deux Marocains font un peu trop la fine bouche pour changer d’air, et cela a empêché l’OM de valider deux départs de joueurs à gros salaire. Mais le gros départ sur lequel le club provençal mise pour pouvoir accélérer au niveau du recrutement, est bien celui de Valentin Rongier. L’entraineur italien a beau l’apprécier, sa situation contractuelle avec un an de contrat restant et une belle valeur marchande, va forcément tendre les discussions dans les prochaines semaines.

L’ancien nantais est invité à se trouver un nouveau club, puisque les discussions pour une prolongation de contrat n’avancent pas. Bien évidemment, le polyvalent milieu de terrain préférerait rester à l’OM et partir libre dans un an, tout en profitant de l’exposition de la Ligue des Champions. Mais Pablo Longoria risque de hausser le ton au mois d’août si la situation devait s’enliser, lui qui a déjà mis six joueurs dans le loft en ce début de saison pour les inciter à se trouver un nouveau point de chute. C’est aussi à ce prix que le mercato de l’OM pourra totalement démarrer cet été.