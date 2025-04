OM ‍: Trois prolongations très attendues

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Avant le début du mercato, l'OM rêve de frapper quelques gros coups. Et si la prolongation actée ce mercredi de Robinio Vaz n'était que le commencement ?

C’est la spéciale Pablo Longoria. Le président de l’OM aime surprendre dans ses effets d’annonce et ce fut le cas ce mercredi avec la prolongation de contrat de Robinio Vaz. L’attaquant olympien avait montré de belles choses sur quelques matchs au début de l’année, avant de disparaitre des plans de Roberto De Zerbi. Mais l’OM a tenu à sceller l’avenir du joueur de 18 ans, en le prolongeant jusqu’en 2028. Pas de quoi faire bondir les supporters au plafond, qui savent qu’il y a des dossiers plus urgents sur la pile. Car en attendant l’ouverture du mercato, la fin de saison qui se profile sera déterminante pour l’avenir de plusieurs joueurs. Le compte X Infos OM souligne ainsi que le club provençal a surtout trois gros projets pour conserver sur le long terme certains joueurs importants. Il s’agit de Valentin Rongier, de Bilal Nadir et d’Adrien Rabiot.

Rabiot demande des garanties

Trois dossiers bien différents. L’ancien nantais, à un an de la fin de son contrat, est courtisé ailleurs et ne sera pas retenu en cas de belle offre malgré le fait qu’il soit toujours apprécié par les entraineurs qui se sont succédés à l’OM. Rennes espère ainsi le recruter cet été et Marseille pourrait faire une belle vente. Concernant Nadir, la volonté de l’OM est de conserver ce jeune du club qui a beaucoup progressé, et qui n’a pas encore atteint sa pleine puissance. Mais le Marocain va devoir aussi montrer son envie de prolonger en Provence.

Enfin, pour Adrien Rabiot, ce sont surtout les performances collectives et les ambitions des dirigeants qui ne semblent pas convaincre l’ancien du PSG. Ce dernier a déjà poussé plusieurs coups de gueule et la poursuite de son aventure, qui semblait acquise, est désormais remise en cause. En cas de place sur le podium, il continuera surement à l’OM, mais il est encore très loin de prolonger. Trois défis de taille pour Pablo Longoria, qui aime bien de genre de challenge même si conclure ces prolongations ne sera certainement pas aussi facile que pour Robinio Vaz.