OM : Travail et sacrifice, Longoria révèle ses secrets

Dans : OM.

Questionné par la Cadena Ser sur sa nomination en tant que nouveau président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a évoqué ses ambitions et comment il comptait les réaliser.

Après des mois de tension entre les supporters marseillais et Jacques-Henri Eyraud, l'organigramme de l'Olympique de Marseille a radicalement évolué depuis le début de l'année 2021. Exit Eyraud, Villas-Boas mais aussi Hugues Ouvrard et Thierry Aldebert. Désormais, les hommes forts de l'OM se nomment Jorge Sampaoli et surtout Pablo Longoria, promu président par Frank McCourt. Au cours d'un entretien avec la Cadena Ser, le dirigeant marseillais s'est livré sur son nouveau rôle et sur les ingrédients nécessaires à sa réussite.

« C’est une énorme responsabilité. J’ai toujours dit une chose dans ma vie, il faut relever des défis. Il faut être ambitieux. Dès le moment où le propriétaire m’a proposé de relever ce défi, je n’ai pas douté. Il n’y avait pas beaucoup à penser. Comment devenir président à 34 ans ? C’est atypique, comme l’est la ville de Marseille. Seul un club magique comme l’OM peut réaliser cela. Comment y arriver ? Sûrement avec beaucoup de travail, de sacrifices » a déclaré le nouveau président de l'OM.

Des premières missions difficiles

Malgré toute la bonne volonté du monde, le dirigeant espagnol pourrait rapidement se heurter à la dure réalité économique qui frappe l'OM. Ainsi, si Pablo Longoria possède de nombreux contacts un peu partout en Europe, il ne pourra pas non plus faire des miracles. Il a dernièrement écarté la venue d'Arturo Vidal, trop cher pour le club phocéen. Le nouveau boss de l'OM sera également attendu au tournant en ce qui concerne la gestion de l'effectif, alors qu'entre les joueurs en fin de contrat (Thauvin, Amavi), les prêtés (Lirola, Ntcham, Balerdi, Cuisance) ou ceux susceptibles de ramener une belle somme d'argent (Kamara, Rongier), le nombre de départs risque d'être très important.