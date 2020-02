OM : Tout le monde se réveille pour Thauvin au mercato

Dans : OM.

De retour à l’entraînement, Florian Thauvin devrait bientôt faire son grand come-back sur les pelouses de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille.

Un retour très attendu par André Villas-Boas, qui compte sur l’international français pour dynamiser son attaque dans le money-time du championnat. Toutefois, il n’est pas certain que l’ancien coach du FC Porto puisse compter bien longtemps sur Florian Thauvin. Et pour cause, le n°26 de l’OM sera en fin de contrat en juin 2021, ce qui va forcer l’Olympique de Marseille à prendre une décision dès le prochain mercato estival sur son cas avec une prolongation, ce qui n’est clairement pas la tendance, ou une vente en 2020. Une situation contractuelle qui éveille l’intérêt de nombreux clubs ces derniers jours car outre l’AC Milan, un club espagnol s’intéresse également à Florian Thauvin selon Calcio Mercato.

En effet, le média italien indique que le FC Valence, déjà associé à Florian Thauvin par le passé, est de nouveau très intéressé par le profil du joueur de l’Olympique de Marseille. L’été dernier, le club espagnol s’était penché sur la situation de Florian Thauvin, lequel valait alors beaucoup plus cher avec une année de contrat supplémentaire, une saison pleine et une condition physique optimale. Désormais, le prix de Florian Thauvin se situe certainement aux alentours de 30 ME, ce qui le rend beaucoup plus accessible. Reste à savoir si le FC Valence est un club suffisamment attractif aux yeux de Florian Thauvin, lequel ne se précipitera pas pour partir cet été alors que l’Olympique de Marseille a de grandes chances de disputer la Ligue des Champions en 2020-2021. Cela pourrait alors être véritablement dangereux pour Jacques-Henri Eyraud, qui verrait son meilleur joueur débuter la saison avec moins d’un an de contrat restant…