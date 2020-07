OM : Tout l’inverse de Zubi, Pablo Longoria est parfait pour Marseille

Dans : OM.

Peu avant midi, l’Olympique de Marseille a officialisé la nomination de Pablo Longoria au poste de directeur général délégué en charge du football.

Particulièrement heureux de cette arrivée, Jacques-Henri Eyraud s'est réjouit de la venue d’un homme aux qualités humaines « impressionnantes » qui symbolise le début de la phase 2 du projet marseillais. Passé par l’Atalanta Bergame, le FC Valence ou encore la Juventus Turin, Pablo Longoria à un CV long comme le bras… à seulement 33 ans. Surtout, celui qui parle six langues parfaitement est un fin connaisseur du marché des jeunes et du championnat de France. Selon les propos d’un agent interrogé par le journal L’Equipe, il s’agit sans aucun doute possible du profil parfait pour l’Olympique de Marseille à ce moment précis du projet de Frank McCourt.

« Il connaît mieux la formation française que nombre de ses homologues en France... Il est carré, maîtrise la réglementation hexagonale, est capable de vous réciter le type de contrat de chaque jeune espoir français. Il formait un trio efficace à Valence avec l'excellent DG Mateu Alemany et l'entraîneur Marcelino. Il a les idées claires, n'est pas attiré par la lumière, est abordable économiquement pour l'OM. Il correspond bien au nouveau projet marseillais, moins clinquant, de valorisation de joueurs en post-formation » explique cet agent, pour qui Pablo Longoria a tout pour briller à Marseille. Un autre agent abonde dans le même sens. « Il a travaillé dans différents pays, dans différents clubs, certains très grands, d'autres plus modestes. Cela lui a ouvert l'esprit dans beaucoup de domaines. Même s'il est jeune, il a déjà un très bon réseau et des idées très précises. C'est un novateur ». Des premiers témoignages qui rassureront les supporters marseillais, globalement satisfaits par la signature de Pablo Longoria, lequel entrera officiellement en fonctions le 3 août prochain à Marseille.