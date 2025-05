OM ‍: Tous derrière l’Inter, Rolland Courbis a honte

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En tant que rivaux du Paris Saint-Germain, les supporters de l’Olympique de Marseille ne veulent surtout pas voir les Parisiens remporter la finale de la Ligue des Champions. Les fans olympiens vont soutenir l’Inter Milan samedi et se jettent sur les maillots des Nerazzurri. Un phénomène inexplicable pour Rolland Courbis.

La France entière doit-elle soutenir le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions ? Le débat fait beaucoup parler ces derniers jours. Mais chez le rival, la question ne se pose absolument pas. Les supporters de l’Olympique de Marseille ne veulent surtout pas voir les Parisiens soulever le trophée. Samedi soir, les fans olympiens seront derrière l’Inter Milan dont le maillot est subitement demandé dans la cité phocéenne.

“On va prier pour qu’ils gagnent”



À Marseille, les ventes de maillots de l’Inter Milan s’envolent avant la finale contre le PSG pic.twitter.com/MVJAjZ7ptd — BFMTV (@BFMTV) May 23, 2025

« Toute l’année, il n’y a aucune demande, personne ne veut le maillot de l’Inter, a témoigné un employé de Sport 2000 sur BFM TV. Là, on dirait que tout le peuple devient intériste. C’est la folie. » Un phénomène inexplicable pour Rolland Courbis qui n’a pas épargné ces nouveaux passionnés de l’Inter Milan. « Vous vous rendez compte ? Dépenser de l’argent pour acheter le maillot de l’équipe qui rencontre le PSG ? Il faut vraiment avoir beaucoup d’argent et pas grand-chose à faire dans votre vie », a lâché l’ancien coach de l’OM, lui aussi interrogé sur l’équipe qu’il soutiendra samedi.

Courbis appelle à soutenir le PSG

« Ça fait des jours qu’on me pose cette question. Je le dis et le répète, quand j’étais entraîneur de l’OM, le PSG était pour moi un adversaire, un rival. Ça n'a jamais été un ennemi. Ce n’est pas pour autant que j’ai l’accent parisien. Zidane nous a donné le chemin, c’est d’être Français avant tout, a conseillé Rolland Courbis. Continuer à être contre le PSG… Sincèrement, j’ai autre chose à faire que de m’angoisser si le PSG peut battre l’Inter Milan. J’avais deux grands-mères italiennes, et ce n’est pas pour autant que je suis pour l’Inter. » Critiqué après une déclaration similaire, Basile Boli a dû rétropédaler.