OM : Touré ou Macias, un gros coup se prépare

Dans : OM.

Dans les prochaines heures, l’Olympique de Marseille devrait accueillir Luis Henrique, recruté pour environ 12 ME en provenance de Botafogo.

Les spécialistes du football brésilien sont unanimes pour dire que l’OM réalise un coup intéressant sur le marché des transferts en s’attachant les services d’un attaquant extrêmement prometteur. Toutefois, ce n’est pas avec Luis Henrique que Dario Benedetto va avoir un réel concurrent à la pointe de l’attaque puisque le Brésilien de 18 ans est davantage un ailier qu’un pur avant-centre. Ainsi, il se murmure que l’Olympique de Marseille pourrait recruter un réel buteur en plus de Luis Henrique d’ici au 5 octobre, notamment en cas de vente dans le money-time du mercato.

Le nom de Marcos Paulo est revenu avec énormément d’insistance au cours des dernières heures. Mais les dirigeants de l’OM, sondés par RMC puis L’Equipe, ont nié en bloc toute discussion avec l’avant-centre de 19 ans évoluant à Fluminense. En revanche, un gros coup avec Eduardo Macias ou El-Bilal Touré est toujours envisageable selon Le Phocéen. « On peut rester en alerte sur des dossiers déjà évoqués comme Marcos Paulo ou José Macias. Deux éléments très jeunes et qui plaisent à la cellule recrutement depuis un bon moment. Mais, avec les Balerdi, Nagatomo et Henrique, on a vu que Longoria et Villas-Boas prenaient un malin plaisir à prendre les rumeurs à contre-pied. Du coup, tout reste ouvert en terme de profil, à l'image du Rémois El-Bilal Touré (18 ans). Dans ces cas-là, Pipa verrait un jeune mais sérieux concurrent marcher sur ses plates-bandes, et ce n'est peut-être pas plus mal » juge le média marseillais, pour qui un ultime coup signé Pablo Longoria reste possible d’ici la fin du mercato. Reste que pour s’offrir un second attaquant en plus de Luis Henrique, l’OM sera quasiment dans l’obligation de vendre…