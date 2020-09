OM : Kaio Jorge ciblé, Marseille en mode samba au mercato

Dans : OM.

Très actif dans la dernière ligne droite du mercato, l’Olympique de Marseille s’apprête à recruter Luis Henrique en provenance de Botafogo.

Sauf improbable rebondissement, l’attaquant de 18 ans va signer dans les prochaines heures à Marseille en échange d’un chèque de 10 ME. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, qui réclamait de ses vœux la venue d’un joueur offensif polyvalent depuis de longues semaines. En feu dans cette dernière ligne droite du mercato, l’Olympique de Marseille pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin. Et pour cause, selon les informations d’UOL Esporte, le vice-champion de France en titre est également très intéressé par Kaio Jorge, avant-centre brésilien de 18 ans évoluant à Santos et qui a été sacré champion du monde U17 il y a un an avec un bilan flatteur de cinq buts durant la compétition.

Non à Kaio Jorge, oui à Marcos Paulo ?

Reste à savoir s’il est possible que l’Olympique de Marseille active cette piste en plus de boucler la signature de Luis Henrique, ou si c’était l’un ou l’autre pour Pablo Longoria au mercato. Selon le quotidien A Tribuna, il est assez peu probable que Kaio Jorge s’engage en faveur de l’OM si la signature de Luis Henrique venait à se confirmer. Ce qui semble assez logique dans la mesure où le club phocéen ne compte plus qu’une place d’extra-communautaire dans son effectif. En revanche, la signature de Marcos Paulo, pour qui l’Olympique de Marseille est en négociations avec Fluminense selon de nombreux médias sud-américains, est toujours possible. Pour la simple et bonne raison que l’avant-centre dispose d’un passeport portugais. Reste maintenant à voir si financièrement, le club phocéen a les moyens de recruter à la fois Luis Henrique et Marcos Paulo, pour un total qui oscillerait sans doute entre 20 et 25 ME…