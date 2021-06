OM : Toulouse lassé par Adli, Longoria arrive en sauveur

Dans : OM.

Sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2022, Amine Adli n’a toujours pas prolongé malgré de nombreux entretiens avec la direction. De quoi lasser le président Damien Comolli qui semble désormais ouvert au transfert de son milieu convoité par l’Olympique de Marseille.

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait se débloquer dans les prochains jours. Du côté du Brésil, Globoesporte annonçait lundi l’arrivée imminente de Gerson en provenance de Flamengo. Mais un autre dossier concernant l’entrejeu pourrait connaître une avancée décisive. En effet, le Toulousain Amine Adli devient beaucoup plus accessible depuis l’échec de son équipe en barrages pour la montée en Ligue 1. Le milieu offensif avait clairement laissé entendre qu’il pourrait rester au sein de son club formateur en cas d’accès à l’élite.

Autant dire qu’un départ est plus que jamais d’actualité pour le joueur sous contrat jusqu’en 2022, et qui continue de repousser les approches de son président Damien Comolli en vue d’une prolongation. « Au niveau des sollicitations, c'est dur de garder les jeunes et encore plus quand on ne monte pas en Ligue 1, a reconnu le dirigeant contacté par La Dépêche du Midi. Tous dans le groupe professionnel ont reçu une offre de prolongation, sans exception. Pour l'instant, on a un centre de formation qui est une Rolls-Royce et une équipe professionnelle qui n'est pas encore une Rolls-Royce. »

« Aucune discussion » pour Adli

« Concernant Amine Adli, j'ai dû avoir au bas mot entre 10 et 12 réunions avec lui pour parler de son contrat, a révélé le patron du Téfécé. A ce jour il n'a pas prolongé, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je n'ai eu aucune discussion avec aucun club. Voilà la situation. » Dos au mur, Damien Comolli ne pourra pas s’opposer au départ du meilleur joueur de Ligue 2. Une aubaine pour son homologue de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria, conscient que le prix du transfert ne devrait pas dépasser les 10 millions d’euros. Rappelons tout de même que le Bayer Leverkusen et le Milan AC seraient également intéressés par Amine Adli.