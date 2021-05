Gerson à l'OM, officialisation attendue sous 24h !

Dans : OM.

Plusieurs journaux brésiliens annoncent que les dirigeants de l'OM et de Flamengo se sont entendus pour le transfert de Gerson. L'opération devrait être officialisée mardi.

L’histoire retiendra que Gerson a probablement disputé dimanche soir contre Palmeiras son dernier match sous le maillot du club de Flamengo, puisque sauf invraisemblable retournement de situation le joueur brésilien va rejoindre l’Olympique de Marseille. Journaliste de Globo Esporte, Cahe Mota annonce que l’accord a été trouvé entre Pablo Longoria et ses homologues brésiliens concernant Gerson, une information confirmée par d’autres médias de Rio. Selon le journaliste qui suit le club de Flamengo, l’OM a accepté les dernières demandes arrivées du Brésil, et c’est donc pour 25ME plus 5ME de bonus et un pourcentage à la revente que le milieu de terrain de 24 ans va s’engager avec le club phocéen, avec qui Gerson a déjà négocié les termes de son contrat de cinq ans. Après un passage raté à l’AS Rome et à la Fiorentina, le joueur formé à Fluminense va donc avoir une nouvelle chance de s’imposer en Europe.

Gerson pour 5 ans à l'Olympique de Marseille

Pour Globo Esportes, les négociations entre les avocats des deux clubs se sont intensifiées ces dernières heures et compte tenu du décalage horaire une ultime réunion prévue mardi devrait permettre de finaliser l’opération et probablement communiquer officiellement sur la venue de Gerson à l’Olympique de Marseille. Le média brésilien écarte totalement la piste qui aurait mené le milieu de terrain à l’Olympique Lyonnais, cette rumeur ayant visiblement été « inventée » en France sans aucune fondement. Cela ferait en effet trois semaines que Flamengo et l’OM sont lancés dans des discussions intenses, sans aucune autre club en course. Le mercato estival 2021 va donc commencer de manière très spectaculaire pour le club de Frank McCourt.