OM : Tornade de signatures à Marseille ce vendredi !

Dans : OM.

Malgré le départ d’Andoni Zubizarreta il y a plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille s’active pour faire signer des contrats professionnels à ses minots les plus prometteurs.

On le sait, le directeur sportif espagnol avait échoué dans le dossier Isaac Lihadji, lequel va s’engager avec Lille au début du mois de juillet. Mais avant de quitter le navire marseillais, le Basque avait entamé des négociations avec une dizaine d’autres joueurs formés au club pour la signature de leur premier contrat professionnel. A la suite du départ de « Zubi », c’est le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur du centre de formation Nasser Larguet qui ont pris le relai. Avec beaucoup de réussite puisque selon les informations de La Provence, une vague de signatures est attendue ce vendredi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Plus d’une semaine après l’officialisation de la signature du défenseur Aaron Kamardin, cinq joueurs devraient à leur tour parapher ce vendredi leur premier contrat pro en faveur de l’Olympique de Marseille. Il s’agit de Nassim Ahmed, d’Ugo Bertelli, de Jorès Rahou, de Richecard Richard et de Cheikh Souaré. Certains des joueurs cités sont jugés comme extrêmement prometteurs en interne. Ugo Bertelli, attaquant d’à peine 17 ans, était par exemple dans le viseur de l’AC Milan qui lui avait soumis une offre salariale plus importante. Quant à Cheick Souaré, pas encore majeur, il était une piste de Schalke 04. Mais vraisemblablement, Jacques-Henri Eyraud et Nasser Larguet, peut-être en collaboration avec André Villas-Boas, se sont montrés extrêmement convaincants au sujet de leur rôle dans l’effectif marseillais la saison prochaine. Il faut dire qu’à Marseille, le mercato ne sera pas folichon cet été, le deuxième de L1 ayant l’obligation de vendre pour 60 ME afin de respecter le fair-play financier.