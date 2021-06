OM : Tongya sacrifié au mercato, Longoria est dans les cordes

Dans : OM.

En faisant le choix de ne pas lever l’option d’achat à 12 ME avant le 31 mai, l’OM s’est mis en difficulté dans le dossier Pol Lirola.

Pablo Longoria souhaite impérativement négocier à la baisse le montant du transfert de Pol Lirola. Et pour parvenir à ses fins, le président marseillais a pris un risque énorme en laissant expirer la priorité de l’OM grâce à l’option d’achat à 12 ME qui était valable jusqu’à lundi soir. Désormais, la Fiorentina a la main sur son joueur et peut faire le choix de le conserver. Cela tombe mal pour Marseille, le nouvel entraîneur de la Viola, à savoir Gennaro Gattuso, souhaite garder Pol Lirola. A en croire Le Phocéen, l’Espagnol de 24 ans veut toujours signer à Marseille mais le dossier s’est brutalement compliqué. Pour convaincre la Fiorentina de lâcher Pol Lirola, l’état-major olympien devra redoubler d’ingéniosité.

Comme indiqué il y a quelques jours par la presse italienne, un échange de joueurs n’est pas à exclure afin de faire baisser la facture finale. Le nom de Kevin Strootman, qui s’est relancé grâce à six mois excellents au Genoa, avait été glissé. Potentiellement, le Néerlandais peut intéresser Gennaro Gattuso. Mais il n’est pas le seul joueur de l’OM que Pablo Longoria songe à envoyer à la Fiorentina dans le cadre du transfert de Pol Lirola, selon le média marseillais. Prêté au Hertha Berlin depuis le mois de janvier, Nemanja Radonjic pourrait également être expédié en Italie, si la Viola y voyait un intérêt. Enfin, et plus surprenant, Pablo Longoria pense à utiliser Franco Tongya dans l’opération. L’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin, qui a rejoint Marseille dans le cadre d’un échange déguisé avec Marley Aké, dispose d’une belle cote en Italie. L’occasion est belle pour Marseille d’en profiter et d’utiliser Tongya pour faire baisser le prix de Pol Lirola. A condition que le joueur soit d'accord pour filer avant d'avoir eu sa chance à l'OM.