OM ‍: Timothy Weah blessé avec les Etats-Unis

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Titulaire au coup d'envoi du match amical qui opposait dans la nuit de samedi à dimanche les Etats-Unis à la Corée du Sud, Timothy Weah a été contraint de quitter ses coéquipiers peu après l'heure de jeu en raison d'un souci musculaire.

Le staff médical des USA n'a pas communiqué sur la gravité de la blessure du nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Au final, la Corée s'est imposée 2 à 0 dans cette rencontre qui se disputait dans le New-Jersey.