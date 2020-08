OM : Thauvin vexé par Eyraud, Longoria a du boulot

Dans : OM.

Après une saison blanche en raison des blessures, Florian Thauvin est motivé à l’idée de briller sous les couleurs de l’Olympique de Marseille en 2020-2021.

L’occasion de se montrer aux yeux de l’Europe sera belle pour l’international français puisque l’Olympique de Marseille disputera la Ligue des Champions. Autant dire que Florian Thauvin, en fin de contrat en juin 2021, n’a absolument aucune raison de se précipiter et de quitter le navire olympien cet été malgré les rumeurs l’envoyant en Italie ou en Espagne. Tout fraîchement nommé directeur du football au sein du club phocéen, Pablo Longoria doit gérer ce dossier au mieux en obtenant la vente de Florian Thauvin dès cet été ou une prolongation du champion du monde 2018.

Mais selon les informations de Calcio Mercato, c’est le scénario le plus redouté par les dirigeants de l’Olympique de Marseille qui va se produire dans un an, à savoir un départ du joueur libre de tout contrat. Cette possibilité est en tout cas sérieusement envisagée par le clan Thauvin puisque le média affirme que pour l’heure, l’ancien attaquant de Bastia et de Newcastle n'est absolument pas dans l’optique de prolonger son contrat. Il se murmure notamment que le natif d’Orléans a été échaudé par l’attitude de l’Olympique de Marseille durant sa blessure, Jacques-Henri Eyraud n’ayant quasiment pas pris de ses nouvelles et ne lui ayant pas proposé de prolonger durant sa blessure, un geste qui est souvent très apprécéi par les joueurs importants. A Lyon, Memphis Depay s’est par exemple vu proposer une prolongation de contrat seulement une semaine après sa rupture des ligaments croisés. Reste maintenant à voir si la venue de Pablo Longoria permettra de renouer le dialogue et espérer une issue heureuse pour l’OM, tandis que l’Atalanta et Naples suivent attentivement Florian Thauvin au mercato…