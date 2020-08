OM : L’Atalanta flaire le gros coup Florian Thauvin !

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dans un an, Florian Thauvin ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Pour l’heure, le club phocéen n’a pas entamé de discussions avec son international français afin de le prolonger, faute de moyen. Assurément, le départ d’un ou deux indésirables à gros salaire (Mitroglou, Strootman) pourrait faire évoluer la situation et permettre à Marseille de soumettre une offre à son meilleur buteur. Dans les semaines à venir, le nouveau directeur du football Pablo Longoria va s’attaquer à ce dossier avec pour but d’éviter à l’OM de perdre « Flotov » pour zéro euro dans un an. Mais la mission s’annonce corsée pour l’ancien dirigeant du FC Valence…

Et pour cause, Florian Thauvin n’a aucun intérêt à quitter Marseille cet été alors que son club de cœur est enfin qualifié pour la Ligue des Champions, qu’il bénéficie d’un cadre de vie idéal et d’un salaire conséquent. L’été prochain, s’il n’a pas prolongé, il aura tout le luxe de choisir lui-même son futur club et de négocier une confortable prime à la signature. C’est justement dans l’optique de récupérer Florian Thauvin pour une somme insignifiante dans un an que l’Atalanta Bergame s’est récemment manifestée, selon les informations relayées par Spazio Napoli. Le média transalpin indique que la formation de Gian Piero Gasperini est très attentive à la situation de Florian Thauvin, qui représente sans aucun doute l’une des grosses opportunités de ce mercato estival pour les clubs européens. A un an de la fin de son contrat, le champion du monde 2018 est estimé à environ 15 ME. Une bouchée de pain pour un joueur d’une telle qualité…