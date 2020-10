OM : Thauvin, une incroyable deuxième chance en Angleterre ?

Dans : OM.

Avec 16 matchs et un seul but, Florian Thauvin a une étiquette de flop en Angleterre depuis son aventure ratée à Newcastle en 2015.

Homme fort de l’Olympique de Marseille depuis de longues saisons, l’attaquant tricolore n’a plus vraiment la cote en Angleterre. Néanmoins, certains clubs de Premier League sont interpellés par la situation contractuelle de Florian Thauvin, lequel n’a toujours pas prolongé en faveur de l’OM et sera donc libre à l’issue de la saison si la situation n’évolue pas rapidement. On le sait, l’AC Milan ou encore le FC Séville et l’Atalanta Bergame surveillent le dossier. Mais selon la presse anglaise, Leicester n’est pas en reste et songe très sérieusement à passer à l’offensive pour recruter Florian Thauvin.

Le Leicester Mercury dévoile sur son site internet que la formation de Brendan Rodgers apprécie tout particulièrement le profil de Florian Thauvin, auteur d’un début de saison canon avec trois buts et quatre passes décisives en Ligue 1. La qualité du gaucher sur coup de pied arrêté ainsi que sa vision du jeu sont autant d’atouts qui séduisent les Foxes, lesquels seraient prêts à tenter le coup Thauvin malgré son immense flop à Newcastle il y a cinq ans. Du côté du champion du monde français, il n’est en revanche pas certain que l’on ait envie de retourner en Angleterre, où les souvenirs ont été douloureux pour le joueur et son entourage. Viscéralement attaché à Marseille, l’ancien Bastiais attend toujours un signe de son club de cœur. Cette semaine, en marge du match de Ligue des Champions face à l’Olympiakos, le directeur du football Pablo Longoria a rappelé que Florian Thauvin faisait partie du « patrimoine » de l’OM et que le club cherchait actuellement la meilleure solution afin de le prolonger…