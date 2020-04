OM : Thauvin traumatisé, un transfert lui fait peur

Dans : OM.

« Je le dis, je reste ». Lors d’un live sur Instagram samedi soir, Florian Thauvin a officialisé son envie de poursuivre l’aventure à l’OM au-delà du mercato estival.

Pour l’attaquant de 27 ans, sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2021, il est tout simplement hors de question d’être sacrifié afin de renflouer les caisses du club. Il faut dire que Florian Thauvin a déjà joué ce rôle en 2015 lorsqu’il a été poussé vers Newcastle par Vincent Labrune. Un choix que le champion du monde a très vite regretté… et l’a traumatisé au point de ne plus vouloir bouger. En effet selon RMC, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a désormais l’intention de rester à Marseille, dans un environnement qu’il maîtrise parfaitement et qui est susceptible de le ramener en Equipe de France afin de disputer l’Euro 2021. Reste maintenant à voir si Florian Thauvin quittera l’Olympique de Marseille libre de tout contrat dans un an, ou s’il prolongera en faveur de son club de cœur.

Pour l’instant, c’est plutôt mal engagé puisque les relations sont très tendues entre « Flotov » et le président olympien Jacques-Henri Eyraud selon la radio. Effectivement, l’entourage du joueur estime que le dossier de la prolongation de Thauvin a été mal géré par les dirigeants. L’ancien attaquant de Bastia attendait notamment un signe de l’OM pendant la longue blessure de Thauvin cette saison. Ce qui n’a pas été le cas puisqu’il n’y a pas eu le début d’une négociation amorcée par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Dans le rouge financièrement, l’Olympique de Marseille n’est pas certain d’avoir les moyens de prolonger Thauvin, lequel émarge à 420.000 euros bruts par mois. D’autant que le n°26 de l'OM ne comprend toujours pas pourquoi il ne bénéficie pas du plus gros salaire de l’effectif alors que Jacques-Henri Eyraud répète sans cesse que le natif d’Orléans est son meilleur joueur. Le feuilleton Thauvin ne fait que commencer en Provence…