OM : La direction fracassée, le bug Thauvin est révoltant

Dans : OM.

Avec trois buts et cinq passes décisives, Florian Thauvin réalise un début de saison très correct à l’Olympique de Marseille.

De retour de blessure après une saison blanche, l’international français semblait toutefois à bout de souffle avant la trêve internationale. Très discret contre le FC Porto puis sur la pelouse de Strasbourg, le champion du monde avait besoin de recharger ses batteries. La trêve internationale va le lui permettre. Mais c’est dans un contexte assez pesant au sujet de son avenir que Florian Thauvin évolue cette saison, dans la mesure où le natif d’Orléans sera libre en juin et que pour l’heure, l’Olympique de Marseille ne lui a pas proposé de prolongation de contrat. Une anomalie aux yeux de Franck Passi, ancien entraîneur du club phocéen, interrogé à ce sujet par Football Club de Marseille.

« La vie d’un grand club qui veut jouer la Ligue des Champions chaque année n’est pas de perdre ses meilleurs joueurs. Récupérer 5 ou 6 millions d'euros à Noël et perdre un joueur qui peut l’amener en C1, ce n’est pas compréhensible. D’autant plus qu’un joueur comme Thauvin, qui arrive en dernière année de contrat, n’a aucun intérêt à partir cet hiver. Donc l’OM ne peut pas récupérer 40 ME ou 30 ME qui résoudraient ses problèmes financiers. Et je ne sais même pas s’ils pourront réinvestir cette somme dans un autre joueur de la qualité de Thauvin » a fait savoir Franck Passi, pour qui la situation dans laquelle se trouve Florian Thauvin n’est pas normale dans un club de la grandeur de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria parviendront à trouver un accord avec Jean-Pierre Bernès au sujet de la prolongation de « Flotov » dans les semaines à venir, alors que des cadors européens tels que l’AC Milan ou Séville sont à l’affût.