OM : Thauvin prend un vent, son mercato se corse

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM dans six mois, Florian Thauvin ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine.

Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria lui ont soumis une proposition de prolongation de contrat assortie d’une légère augmentation salariale. En ces temps de crise, la proposition était totalement honnête dans la mesure où Florian Thauvin est déjà le joueur le mieux payé de l’effectif olympien depuis la baisse de salaire de Dimitri Payet et les départs de Kostas Mitroglou et de Kevin Strootman. Mais visiblement, l’attaquant de 28 ans est gourmand et rêve d’une grosse prime à la signature, raison pour laquelle il a écarté d’un revers de la main la proposition de ce qu’il a toujours considéré comme son club de cœur.

A force d’être trop gourmand, Florian Thauvin devra toutefois faire attention de ne pas effrayer tous ses prétendants. Tandis que son nom fait régulièrement la Une en Espagne et en Italie, l’un de ses prétendants de luxe s’est retiré des négociations, selon Calcio Mercato. Il s’agit du FC Séville, intéressé de longue date et qui a fait le choix de stopper les discussions avec Florian Thauvin après avoir bouclé le très gros coup de ce mercato hivernal en s’attachant les services de Papu Gomez en provenance de l’Atalanta Bergame. Une nouvelle offensive du FC Séville pour Florian Thauvin au mois de juin est toujours possible, mais les Andalous ne feront plus du recrutement d’un attaquant une priorité après la signature de l’ancien capitaine de l’Atalanta. Reste maintenant à voir si Naples ou encore l’AC Milan, également cités comme des prétendants de Florian Thauvin, passeront eux à l’offensive dans les semaines à venir en comblant les attentes financières du Marseillais, ou si le natif d’Orléans devra finalement se résoudre à accepter l’offre soumise il y a quelques jours par Pablo Longoria.