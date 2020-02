OM : Thauvin papa, Kamara va l'imiter… C’est Plus belle la vie à Marseille

Dans : OM.

Au lendemain de l’élimination de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en Coupe de France, les bonnes nouvelles se sont pourtant enchaînées sur le Vieux Port.

Même si les joueurs du club phocéen sont des footballeurs heureux cette saison, ils sont surtout des hommes accomplis en dehors des terrains. Et ces derniers jours, Florian Thauvin a d’abord reçu une heureuse nouvelle. Absent des terrains depuis le mois de septembre dernier à cause d’une grave blessure à la cheville, le champion du monde est effectivement devenu papa pour la première fois. Sur Instagram, l’attaquant de 27 ans a annoncé la nouvelle aux côtés de sa femme Charlotte Pirroni.

« J’ai l’honneur de vous annoncer la naissance de notre fils Alessio. Je suis comblé d’amour et entouré d’une famille formidable. Je suis tellement heureux de t’avoir auprès de moi pour pouvoir te couvrir d’amour. Merci à ma femme que j’aime qui m’a fait le plus beau cadeau du monde. Une femme formidable qui m’aide à avancer et affronter chaque étape. Nous sommes désormais trois et unis pour la vie. Que dieu nous préserve. Je vous aime », a lancé l'ailier olympien, qui espère retrouver le chemin de la compétition le plus rapidement possible, histoire de faire une petite célébration spéciale.

Mais ce n’est pas du tout du côté de l’OM, puisque ce jeudi, Boubacar Kamara a lui aussi annoncé une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. « L'amour est là, le bébé arrive bientôt », a lancé, auprès de sa femme Coralie Porrovecchio, le défenseur central français, qui sera bientôt lui aussi papa. À Marseille, il y a donc de l’amour dans l’air !