OM : Thauvin ne fera pas une Payet avec Eyraud

Il y a un mois, Dimitri Payet surprenait tout le monde en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2024 avec l’Olympique de Marseille.

Une prolongation de contrat rendue possible par la baisse de salaire consentie par l’international tricolore. Dans les faits, le Réunionnais va toucher sur 4 ans ce qu’il était censé toucher sur les deux prochaines années. Un beau geste de la part du vice-capitaine phocéen, qui pourrait bien inciter d’autres joueurs à l’imiter. Véritable monument à Marseille, Steve Mandanda envisage lui aussi de prolonger et de baisser son salaire. Une manœuvre que Jacques-Henri Eyraud aimerait également mener avec Florian Thauvin. Mais selon Le Phocéen, le président olympien n’a aucune chance d’arriver à ses fins dans le dossier de l’ancien Bastiais.

Et pour cause, le média indique que Florian Thauvin n’est absolument pas dans la même optique que Dimitri Payet (33 ans) et Steve Mandanda (35 ans). Du haut de ses 27 ans, le champion du monde tricolore est dans la force de l’âge. Libre en 2021, il aura tout le luxe de négocier sa future destination et une grosse prime à la signature à l’étranger. Autant dire que pour Jacques-Henri Eyraud, il n’y a pas le moindre espoir de convaincre Florian Thauvin de baisser son salaire. L’option d’une prolongation de contrat sans baisser les émoluments de l’attaquant marseillais pourrait ainsi être étudiée. Mais pour l’heure, Jacques-Henri Eyraud n’a entamé aucune démarche en ce sens selon l’entourage de Florian Thauvin, sondé par le média marseillais. Plus que jamais, ce dossier apparaît comme urgent à Marseille, où il serait véritablement catastrophique de voir un joueur si prolifique que Florian Thauvin quitter le club pour zéro euro…