OM : Mandanda prêt à signer à vie à Marseille

Après une belle saison avec l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda ne cache pas qu'il pourrait bien finir sa carrière sous le maillot de l'OM.

Bien malin celui qui en juillet 2019 pouvait prévoir qu’un an plus tard Steve Mandanda serait élu joueur de la saison par les supporters de l’Olympique de Marseille via le site Le Phocéen. Car après un retour compliqué à l’OM en 2017, et de violentes critiques de la part des supporters provençaux, le gardien de but de 35 ans, qui a un contrat jusqu’en 2021 avec le club marseillais, a aligné des matchs d’un niveau énorme, contribuant largement à la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions. Invité à évoquer la suite de sa carrière, Steve Mandanda ne cache pas qu’il souhaite plus que tout finir sous le maillot phocéen. Mais il admet aussi ne pas vouloir faire la saison de trop et partir sur une mauvaise note.

Mais en ce mois de juillet 2020 Steve Mandanda affirme que pour l’instant il ne pense pas du tout à ce que lui réserve l’avenir, et n’est pas obsédé par ce sujet. « Je n'ai pas de timing. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait l'importance et l'amour que j'accorde à ce club. Ce n'est pas un secret que de dire que oui j'aimerais rester et finir ici. Maintenant, on va voir comment ça va se passer comment ça va évoluer. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de discussions médiatiques à faire. Je suis tranquille, serein, on va voir comment l'avenir va se passer. Sincèrement, je ne me fixe pas de limites. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment les choses vont évoluer dans le futur. Les anciens m'ont toujours dit que tant que je pouvais jouer il fallait jouer, tirer jusqu'à ce qu'on pouvait. Après, c'est sûr que si demain je vois que je ne suis plus à la hauteur, de moi-même je partirai, c'est sûr », a confié, sur le site spécialisé, Steve Mandanda.