OM : Thauvin lui manque, la méforme de Sakaï expliquée

Blessé à la cheville depuis le début de la saison, Florian Thauvin devrait retrouver le chemin des terrains de Ligue 1 mi-février. Un retour attendu avec impatience à Marseille…

Et pour cause, André Villas-Boas bricole depuis le début de la saison au poste d’ailier droit. Valère Germain, Nemanja Radonjic ou encore Maxime Lopez et Bouna Sarr ont dépanné à ce poste, mais il est bien évident que personne n’a connu la réussite de Florian Thauvin, meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis deux ans en Ligue 1. Et si André Villas-Boas regrette l’absence de « Flotov », ce n’est pas le seul en Provence. En conférence de presse, le Portugais a indiqué que son latéral droit Hiroki Sakaï était clairement en manque de repères sans Florian Thauvin dans son couloir.

« Il lui manque sa relation exceptionnelle qu'il avait avec Thauvin. Il me l'a dit. Les mouvements sont différents avec ceux qui jouent devant lui à droite. Il est méticuleux, il veut toujours trop bien faire. Il est toujours à l'écoute, on cherche des solutions » a indiqué André Villas-Boas, interrogé sur la méforme d’Hiroki Sakaï, auteur d’un match globalement décevant face au SCO d’Angers samedi après-midi au Stade Vélodrome dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 (0-0). Sans Florian Thauvin, joueur avec lequel il évolue depuis plus de deux ans et demi à Marseille, il est bien évidemment que le Japonais ne parvient pas à être aussi performant sur le plan offensif. La semaine dernière, Villas-Boas avait précisé la date du retour de Thauvin. « Fin janvier pour la course, reprise de l'entraînement début février. J'espère le voir jouer ses premières minutes contre Nantes le 22 février. Pour le voir à 100% ce sera début mars je pense ». Hiroki Sakaï devra donc se montrer très patient…