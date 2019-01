OM : Thauvin jure amour et fidélité à l'OM, sauf si...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’OM la saison dernière, Florian Thauvin est de nouveau le joueur le plus efficace de son équipe depuis le début du championnat.

Ce ne sera donc pas une surprise pour Jacques-Henri Eyraud de constater que l’international français sera très courtisé l’été prochain durant le mercato. Il y a plusieurs mois déjà, des clubs tels que Tottenham ou l’Atlético s’étaient renseignés. Mais le natif d’Orléans aime l’OM, et n’est visiblement pas pressé de partir. D’ailleurs, il devrait rester dans la cité phocéenne si, par miracle, Marseille venait à accrocher une place en Ligue des Champions à l’issue de la saison.

C’est son agent Jean-Pierre Bernès qui a dévoilé cette information au Phocéen. « Il est normal qu'un garçon comme Florian veuille jouer la Champions League, et il veut avant tout la jouer avec l'OM. Il ne lui viendrait même pas l'idée de partir si l'OM se qualifiait. Il est quand même international, champion du monde, et il est normal d'aspirer au plus haut niveau dans ce cas-là. Mais il n'y a même pas de débat là-dessus. Florian ne partira pas cet hiver, et il ne pense absolument pas à ce qui peut se passer l'été prochain » a expliqué l’agent de Florian Thauvin. Reste désormais à voir si l’OM sera en mesure d’offrir cette participation en Ligue des Champions à son ailier droit. C’est moins sûr…