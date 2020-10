OM : Thauvin fait bouillir l’Europe, au tour de Séville

Dans : OM.

En fin de contrat dans un an à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin attire logiquement l’attention de nombreux clubs européens.

A la recherche d’un joueur offensif, l’AC Milan a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour l’ancien attaquant de Newcastle. Selon la presse italienne, des discussions sont même en cours afin de savoir si un transfert dès le mois de janvier est possible pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille. En poste depuis cet été, Pablo Longoria a pris les choses en main afin de prolonger le contrat du Français, mais la partie n’est pas gagnée d’avance pour l’OM, d’autant plus que l’AC Milan n’est pas le seul club à lorgner sur Florian Thauvin à travers l’Europe...

Et pour cause, Estadio Deportivo rapporte que le FC Séville est également très intéressé par le profil du champion du monde. Toujours très attentif aux situations contractuelles des grands joueurs européens, Monchi a bien évidemment en tête que Florian Thauvin pourrait être disponible pour zéro euro l’été prochain. Grand spécialiste du mercato et véritable expert dans la détection de talents, le directeur sportif du FC Séville a coché le nom de « Flotov », sans pour autant en faire une priorité pour le moment. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille trouvera les arguments (et les finances) afin de prolonger le contrat de son meilleur buteur, déjà auteur de 2 buts et de 3 passes décisives depuis le début de la saison. Son départ pour zéro euro ferait véritablement l’effet d’une bombe. Et c’est précisément cette catastrophe industrielle que doit impérativement éviter Pablo Longoria dans les semaines à venir. La mission s’annonce périlleuse, et loin d’être gagnée d’avance…