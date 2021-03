OM : Thauvin explique sa méforme, son coup dur n’est pas digéré

Dans : OM.

En difficulté ces dernières semaines, Florian Thauvin s’est expliqué en conférence de presse. L’ailier de l’Olympique de Marseille se dit perturbé par l’incertitude autour de son avenir. Sans compter le temps nécessaire pour retrouver sa condition physique après une saison sans jouer.

Après une première partie de saison plutôt réussie sur le plan individuel, Florian Thauvin a clairement perdu le fil. L’ailier de l’Olympique de Marseille, auteur de 7 buts et autant de passes décisives cette saison en Ligue 1, n’a fait évoluer aucune de ces deux statistiques lors de ses six derniers matchs de championnat. L’ancien Bastiais ne pouvait donc pas se cacher ce vendredi face aux journalistes, à qu’il a expliqué que sa situation contractuelle le perturbait.

Thauvin paye sa saison quasi blanche

Mais ce n’est pas tout. Le Marseillais en fin de contrat, car en désaccord avec l’ancienne direction de l’OM, affirme qu’il continue de payer sa saison quasi blanche l’année dernière, en raison d’une grave blessure et d’une opération à la cheville. « Je savais que ce serait difficile pour moi après un an de blessure, c'était certain que ça allait être compliqué, s’est justifié Thauvin. Il y a aussi le fait qu'un joueur qui se retrouve en fin de contrat se pose toujours des questions, il n'est pas à 100%. »

« Donc quand vous n'êtes pas à 100% physiquement et que dans votre tête vous vous posez des questions, on ne peut pas tirer le meilleur de vous, a-t-il poursuivi. Ça, c'est une décision qui a été prise de la part de l'ancienne direction. Maintenant, on s'est retrouvé dans cette position, il fallait y faire face et l'assumer. Me concernant, j'ai toujours fait le maximum pour l'OM, je l'ai prouvé. Je pense que les supporters le savent. Mon rôle est de donner le maximum jusqu'au bout et on verra ce qui se passera. » Le message adressé au président Pablo Longoria est clair, Thauvin reste ouvert à l’idée de prolonger.