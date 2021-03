OM : Thauvin et Amavi, double coup de tonnerre à Marseille ?

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Jordan Amavi et Florian Thauvin risquent d’animer le prochain mercato estival.

Et pour cause, le latéral gauche de 27 ans et le champion du monde 2018 sont deux joueurs capables d’évoluer à un excellent niveau lorsqu’ils sont dans une bonne forme physique. Meilleur buteur de l’OM depuis plus de trois ans, Florian Thauvin a fait ses preuves en Ligue 1 tandis que Jordan Amavi s’est imposé comme un joueur indiscutable sous les ordres d’André Villas-Boas. Malgré un très bon niveau, Amavi et Thauvin n’ont toujours pas prolongé leur contrat en faveur de l’Olympique de Marseille. Une anomalie qui pourrait rapidement être réglée par le nouveau président Pablo Longoria, selon les indiscrétions du Phocéen.

Longoria ne mettra personne au placard

« La loi du marché pourrait faire que l'OM soit finalement la meilleure option pour les deux joueurs encore liés à l'Olympique de Marseille pour quelques mois. Pour l'instant, le Milan AC semble accaparer l'esprit du milieu offensif alors que le latéral gauche se prépare à faire son retour en Premier League. Mais les clubs en question ne pourront peut-être pas se positionner, ou seront tentés par d'autres éléments eux aussi en fin de contrat. Dans le même temps, Sampaoli redonnera peut-être un autre visage au club phocéen et du coup, resigner sera peut-être le meilleur plan » argumente le média, pour qui les prolongations de Jordan Amavi et de Florian Thauvin à l’OM pourraient rapidement s’imposer comme une évidence aux yeux des deux joueurs.

Thauvin, Amavi et après Kamara ?

Présent mardi en conférence de presse afin de présenter Jorge Sampaoli aux médias, Pablo Longoria a publiquement évoqué la situation des joueurs en fin de contrat. Cela concerne Thauvin et Amavi, mais également Germain, Khaoui ou encore Nagatomo. Et pour le président de l’OM, hors de question de placardiser les joueurs dont le contrat expire en juin prochain. « Il n'y a pas de temps propre pour les prolongations. Ce serait un manque de respect de les mettre de côté. Beaucoup de clubs sont dans le même cas. Sauf au Bayern avec Alaba mais c'est leur façon de fonctionner. Il y a une attente de nos joueurs (par rapport à Sampaoli) » a confié l’homme fort de l’Olympique de Marseille, qui sera très attendu sur les prolongations de Thauvin et d’Amavi mais également sur celle de Kamara, dont le bail expirera en juin 2022.