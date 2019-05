OM : Thauvin doit quitter Marseille, la raison est terrible

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Parfois critiqué par les supporters, Florian Thauvin a tout de même inscrit 15 buts en Ligue 1 cette saison.

Un total plus que correct, mais qui ne doit pas satisfaire le principal intéressé. Très ambitieux, le natif d’Orléans rêve de battre ses propres records… et de disputer la Ligue des Champions. Ce ne sera pas le cas à Marseille la saison prochaine et c’est donc logiquement qu’il envisage un départ au mercato. Rien de bien choquant pour Vincent Duluc, lequel a estimé sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe qu’il était normal que Florian Thauvin souhaite voir ailleurs. Notamment en raison de la faiblesse de ses partenaires à Marseille…

« Thauvin est impliqué dans 41% des buts de l’OM cette saison. Ce qui fait peur, c’est la faiblesse des autres. Thauvin a fait une seconde partie de saison moyenne et est impliqué dans autant de buts mais les autres, ils ont fait quoi ? Ils étaient où ? C’est sidérant quand on sait qu’il y a eu Balotelli ou encore Germain. Il ne s’est jamais rien passé avec les milieux de terrain. On comprend mieux ses envies de départ » a confié Vincent Duluc, pas tendre avec les autres joueurs de l’Olympique de Marseille. Reste que ces derniers jours, Florian Thauvin a fait machine arrière, confiant qu’il avait le sentiment d’être poussé dehors, et rappelant qu’il avait encore deux ans de contrats dans la cité phocéenne…