OM : Thauvin dispo à prix cassé, trois clubs salivent

Libre de tout contrat dans moins d’un an et demi, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé son bail en faveur de l’Olympique de Marseille.

La situation se tend pour l’OM dans le dossier Florian Thauvin. En fin de contrat en juin 2021, l’international tricolore n’a toujours pas reçu la moindre offre de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta. Et pour cause, les dirigeants phocéens, surveillés par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, n’ont tout simplement pas les moyens d’offrir un nouveau contrat à leur meilleur joueur, qui émarge déjà à plus de 400.000 euros par mois en Provence. Dans un scénario idéal aux yeux des dirigeants marseillais, Florian Thauvin aurait réalisé une grosse saison, et aurait ainsi pu être vendu au prix fort lors du mercato estival de 2020.

Problème : le champion du monde a été blessé toute la saison, ce qui rend difficile pour ne pas dire impossible son départ à un prix élevé au mercato. Une situation que guette plusieurs clubs européens puisque selon les informations obtenues par Calcio Mercato, trois clubs sont très intéressés à l’idée de récupérer Florian Thauvin pour zéro euro en juin 2021. En effet, l’AS Roma, le Milan AC et le FC Valence souhaitent attendre janvier prochain afin de négocier directement avec le clan de Florian Thauvin, dans l’espoir de récupérer le gaucher de l’Olympique de Marseille pour zéro euro. Un scénario redouté par l’OM, qui ne peut pas se permettre de perdre son meilleur joueur de cette manière au vu de sa situation financière délicate. Reste à voir si Jacques-Henri Eyraud fera l’effort de prolonger Thauvin afin de le vendre plus cher, au risque qu’il ne parte finalement pas, pour éviter ce scénario catastrophe. Autre option envisageable, vendre Thauvin à un prix relativement faible cet été dans le but de s’assurer une rentrée minimum d’argent dans ce dossier…