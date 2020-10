OM : Thauvin dispo à prix cassé, Marseille sous pression !

Dans : OM.

Durant un long moment, l’AC Milan avait bon espoir de s’offrir les services de Memphis Depay cet été au mercato.

Finalement, le club lombard n’est pas parvenu à boucler la venue de l’international néerlandais de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, ce dernier s’est mis d’accord avec le FC Barcelone, qu’il a de grandes chances de rejoindre dans les prochains mois. En échec dans le dossier Memphis Depay, l’AC Milan a toutefois d’autres cibles en Ligue 1 pour renforcer son attaque, selon les informations de Calcio Mercato. Le média italien dévoile en ce milieu de semaine que la formation lombarde est notamment très attentive à la situation de Florian Thauvin, en fin de contrat en juin 2021 à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria a contacté Jean-Pierre Bernès, l’agent du meilleur buteur de l’OM, afin de discuter d’une prolongation de contrat.

Mais les finances du club phocéen ne sont pas extensibles et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre l’entourage de Florian Thauvin et l’Olympique de Marseille. Une situation dont souhaite profiter l’AC Milan, qui a entamé des discussions avec le clan de l’international tricolore au sujet d’une arrivée libre de tout contrat en juin prochain. Pour l’heure, Florian Thauvin est concentré sur la saison de l’OM, et ne souhaite pas se projeter sur la saison prochaine. D’autant plus qu’il pourrait faire d’une prolongation en Provence une priorité, si jamais Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria étaient en mesure de lui faire une offre attractive. Mais si la situation ne venait pas à se décanter rapidement avec l’OM, nul doute que Florian Thauvin prendra en considération la proposition milanaise. D’autant plus qu’il est notifié une chose importante, à savoir que l’AC Milan serait également prêt à soumettre une offre de transfert dès le mois de janvier afin de récupérer Florian Thauvin pour la seconde partie de saison. Toutes les options sont sur la table dans ce dossier. Une chose est certaine, Marseille devra rapidement se positionner…