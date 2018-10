OM : Thauvin chouchouté comme jamais à l'OM, c'est sans résultat !

Dans : OM, Ligue 1.

Encore absent du côté de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin veut très rapidement trouver une solution à son problème de chaussures.

Florian Thauvin n'a plus joué depuis le 11 octobre dernier, et sa première titularisation avec l'équipe de France contre l'Islande (2-2). La faute à une douleur récalcitrante au tendon d'Achille droit provoquée par un souci de chaussures... Autant dire que ce sujet commence à agacer au sein de l'équipe de Rudi Garcia, qui aurait bien besoin de son meilleur buteur en cette période délicate, après la défaite contre la Lazio en Europa League jeudi (1-3) et avant le Classique de la L1 contre le PSG dimanche. S'il s'entraîne « seul avec un préparateur physique pour garder la forme », Flotov souhaite en finir au plus vite avec ce souci qui l'handicape depuis plusieurs semaines. Son entraîneur n'en demande pas moins...

« Il faut qu'on voit avec notre podologue consultant, Jean-Luc Guer, qui est super performant, il fait lui-même des chaussures de foot. Il faut aussi qu'on voit avec l'équipementier, quand on a un souci au pied il faut adapter les chaussures, elles lui font mal, le souci est au talon », a expliqué, à l'AFP, Garcia, qui espère que son champion du monde trouvera la meilleure solution possible avec Adidas. Afin de soigner son joueur, la marque allemande a « même invité Thauvin à un voyage de luxe », sans réussite pour l'instant, puisque l'attaquant de 25 ans « n'est pas content de sa paire de crampons ». Le seul moyen de satisfaire Thauvin serait donc de lui confectionner des chaussures sur mesure, adaptées à son pied douloureux.